GrimGrimoire de retour sur PS4 & Switch

En attendant de voir quel sera le prochain projet de Vanillaware après 13 Sentinels : Aegis Rim (PS4, et Switch depuis hier), le studio va augmenter son trésor de guerre avec un remaster de GrimGrimoire Once More, d'ores et déjà prévu pour le 28 juillet au Japon, sur PS4/Switch de nouveau.



D'ailleurs, le terme remaster est un faible mot puisque outre une hausse de la résolution et une adaptation aux écrans 16/9 (c'était un jeu PS2 à la base), le titre ajoutera quatre nouvelles magies et un nouveau système d'arbre de compétences, en plus d'un mode Difficile, une option pour accélérer la vitesse de jeu et un doublage refait, du moins pour certains persos.



Et si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de stratégie temps réel sur plan horizontal, plutôt apprécié par la critique malgré son coté un peu trop répétitif.