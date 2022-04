UK : la Xbox Series encore première en mars UK : la Xbox Series encore première en mars

Que ce soit une certaine aura retrouvée pour la marque Xbox après le drame One, ou tout simplement les problèmes de stock rencontrés par Sony, le constat est là : pour le deuxième mois de suite, donc mars, la gamme Xbox Series se place première des ventes au Royaume-Uni (+61 % par rapport à février), devant la Switch (-21%) tandis que la PlayStation 5 termine dernière alors qu'elle fait 45 % mieux que le mois précédent.



Coté jeux et en incluant le téléchargement, Elden Ring est premier (tout comme en février) tandis que Gran Turismo 7 se contente de la deuxième place, avec deux infos : 55 % des ventes ont été effectuées en dématérialisé, et 73 % du total concerne la version PS5.