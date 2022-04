[Rumeur] Kotaku : le prochain Ghost Recon en chantier, prévu dans les mois à venir [Rumeur] Kotaku : le prochain Ghost Recon en chantier, prévu dans les mois à venir

On commence à comprendre pourquoi Ubisoft a annoncé hier avoir tourné la page Ghost Recon Breakpoint (c'est terminé coté suivi) : selon Kotaku, le prochain épisode est en développement, toujours du coté de la branche parisienne.



Ghost Recon OVER (ce serait le nom, peut-être temporaire) est en fait en chantier depuis un an et l'éditeur compterait le balancer sur le marché dans le courant de l'année fiscale en cours, donc avant avril 2023. Parallèlement, le Battle Royale Ghost Recon Frontline aurait été rebooté, ce qui explique son report soudain suite aux commentaires négatifs de la communauté, sans annonce d'une nouvelle date de sortie.