Après George RR Martin, Bandai Namco intéressé par une collaboration avec Sanderson

Certains ne connaissent pas Brandon Sanderson mais sachez que c'est un auteur US de romans orientés fantasy, particulièrement la saga Mistborn (« Fils-des-Brumes » chez nous), acclamée par la critique au point que Epic Games n'a pas pu s'empêcher d'y ajouter un skin dédié dans Fortnite.



Et si l'on parle de tout cela, c'est parce que l'homme déclare avoir reçu un gros colis collector de Elden Ring de la part de Bandai Namco, avec une petite note bonus où l'éditeur fait part de son envie d'une future collaboration, sans trop spécifier quoi pour le moment. Sanderson dit être intéressé, et serait surtout chaud pour écrire quelque chose pour un jeu de type Souls… un peu à la manière de George RR Marin avec le récent Elden Ring. Justement.



Nous verrons bien si cela se confirmera et vers où ça nous mènera mais petite anecdote : c'est ce même Sanderson qui, plus tôt cette année, a balancé qu'il aurait bien aimé être appelé pour travailler sur Elden Ring plutôt que George RR Martin, ne remettant aucunement en question le talent de celui qui a pondu Game of Thrones, mais ironisant un peu sur le fait qu'ils ont préféré choisir un mec qui n'a jamais touché à un jeu vidéo et qui « passe ses journées à bloguer sur la NFL » plutôt qu'un connaisseur du média, déjà fan de productions FS dont la franchise King's Field. Oh le petit jaloux...