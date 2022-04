Après Sol Cresta, PlatinumGames préparerait 9 autres jeux de type Arcade

Alors oui, on sait bien que nous sommes le 1er avril et qu'il y aura quelques vannes plus ou moins inspirées, mais là, nous parlons de PlatinumGames, donc les mecs qui ont annoncésous la forme d'un poisson d'avril avant d'en faire une réalité.Et c'est pour cela qu'il n'y aurait rien de surprenant à croire qu'effectivement, le studio souhaite prolonger dans cette nouvelle gamme « Neo-Classic Arcade » dont le précité est le premier représentant. Après de là à penser qu'il y en a réellement 9 autres de prévu, surtout qu'il y a un jeu de foot dans le lot, et une sorte delike. Mais qui sait ?…