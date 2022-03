The Crew 2 prépare sa cinquième année de contenu, avec versions PS5 et Xbox Series

S'il a clairement déçu au lancement en 2018, on peut néanmoins avouer quea su tenir la barre sur la longueur (avec des « milliers de nouveaux joueurs chaque mois »), prévoyant à partir de juillet la mise en place d'une cinquième année de contenu avec nouveaux véhicules, compétitions, events et autres…Mais la principale annonce, c'est l'arrivée dans le courant de l'été d'une upgrade (gratuite) pour les supports PlayStation 5 et Xbox Series X avec du 60FPS mais aussi des améliorations visuelles (dont la météo), dernier point qui concernera également l'ancienne génération même si de manière moins notable.