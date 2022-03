Stadia : Google va apporter de nouvelles mesures pour relancer sa plate-forme Stadia : Google va apporter de nouvelles mesures pour relancer sa plate-forme

Rapporté par The Verge, le sommet « Google for Games » prend des allures de nouvelle (et ultime ?) chance pour la plate-forme Stadia dont l'avenir se fait de plus en plus incertain dans sa forme actuelle.



Et en quelques mots, les nouveaux mots d'ordre vont être la gratuité et l'accessibilité pour à la fois pousser davantage de développeurs à intégrer la technologie, tout en permettant à un plus large public de franchir le premier pas : celui de l'essai.



En résumé :



- Pouvoir laisser n'importe quel développeur proposer une période d'essai gratuite sur son jeu sans avoir besoin d'un compte Google/Stadia pour le joueur.

- Proposer aux partenaires d'apporter démos et jeux payants sans surcoût.

- Proposer une « boutique » dédiée pour bien mettre en avant toutes les versions d'essai et même des F2P, là encore sans avoir besoin de compte spécifique.

- De nouveaux outils (comme DXVK) pour permettre aux développeurs de porter plus facilement sur Stadia les jeux sous Unity et Unreal Engine.



Tout cela se mettra prochainement en place, ce qui permettra à n'importe quelle personne (tant que vous possédez une bonne co) de lancer une version d'essai par exemple depuis une vidéo Youtube sans être obligé de rentrer au préalable un compte et un numéro de carte bleue.