House of the Dead Remake passe sa classification, mais pas que sur Switch

Toujours aucune date de sortie pour le remake graphique demais l'arrivée semble proche et finalement pas uniquement sur Switch comme officiellement annoncé : l'organisme de classification ESRB vient d'enregistrer le jeu, avec en prime une version Stadia. Pas si étonnant vu que l'équivalent pourn'était pas longtemps resté une exclu Switch, car sorti ensuite sur PS4, One, Stadia (justement) et même Amazon Luna.On retourne patienter en rappelant que le producteur de la franchise a déclaré en 2019 vouloir trois autres jeux pour la série, sans spécifier s'il y aurait de l'inédit dans le lot.