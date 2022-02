Skull & Bones : Ubisoft confirme que le titre se concentre ''avant tout sur le multi'' Skull & Bones : Ubisoft confirme que le titre se concentre ''avant tout sur le multi''

Comme on l'a évoqué la semaine dernière, Skull & Bones, ce n'est plus qu'une affaire de mois avec l'affirmation d'un lancement dans le courant de la prochaine année fiscale, donc au cœur de la grosse fourchette allant d'avril 2022 à mars 2023.



Ubisoft se prépare donc assurément à une nouvelle grosse présentation pour un prochain « Forward » mais en attendant, le directeur financier Frederick Duguet a confirmé une des nombreuses fuites sur le sujet : après un ou plusieurs reboot, cette nouvelle licence va se concentrer « avant tout sur le multijoueur », donc selon ses mots une politique « très cohérente avec la stratégie d'Ubisoft sur le multi et la coopération dans un grand monde ouvert ».



Ce n'est pas une surprise, mais vous savez désormais à quoi vous attendre là où lors de la première présentation il y a 5 ans, l'éditeur assurait que le titre, déjà porté multi, proposerait une vraie campagne solo visiblement passée à la trappe.