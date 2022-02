GTA V et GTA Online reviendront donc en mars sur PlayStation 5 et Xbox Series GTA V et GTA Online reviendront donc en mars sur PlayStation 5 et Xbox Series

En parallèle de youtubers qui se sont attelés à faire des vidéos de 30 minutes pour analyser « l'annonce » de Grand Theft Auto VI (spoil : il est annoncé, point), on indiquera tout de même que l'heure est au retour de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online sur PlayStation 5 et Xbox Series avec enfin une date ferme : le 15 mars 2022.



Après 155 millions de ventes, GTA V qui fêtera cette année ses 9 bougies reviendra donc avec du 4K/60FPS, des temps de chargement revus à la baisse, du HDR, du ray-tracing, de meilleures textures et une distance d'affichage plus importante, en plus d'une prise en charge de la DualSense.



Pas d'upgrade gratuite car c'est comme ça, mais tout de même un transfert de ses sauvegardes pour les deux jeux, en plus de quelques petites modifications :



- La possibilité de passer le tuto dans GTA V.

- Un tuto neuf dans GTA Online avec davantage de thune d'entrée.

- Un garage exclusif pour les joueurs New Gen.

- 5 nouveaux véhicules.

- 5 anciens véhicules qui pourront être améliorés.



En passant, rappelons que dans le cadre d'un partenariat, les joueurs PlayStation 5 pourront s'offrir GTA Online gratos (d'ailleurs on n'en connaît pas le vrai prix), et ce jusqu'au 15 juin.