NetherRealm Studios nous tease Mortal Kombat 12

On pourrait dire que c'est une bourde mais ça semble surtout être un petit teasing très intentionnel de la part de NetherRealm Studios : le directeur de production Jonathan Andersen a lâché sur son compte Twitter une photo de son bureau, avec en haut à droit (donc sur son écran PC) la mention « MK12 » et un pseudo mail indiquant de ne pas diffuser une certaine vidéo.



Bref, on sait à quoi s'attendre dans un avenir proche, et cela fait lien avec les propos de Jeff Grubb qui indiquait l'été dernier que contrairement aux nouvelles habitudes du studio, la priorité a finalement été donnée pour un Mortal Kombat 12 plutôt qu'un Injustice 3, l'avenir de la société n'étant un temps pas assuré chez Warner Bros (même si ces derniers ont démenti les rumeurs de revente).