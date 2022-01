Yacht Club donne RDV le 1er février

Yacht Club nous annonce que son prochain « Games Presents » aura lieu le 1er février à 23h (heure française) avec la promesse d'informations fraîches le temps d'une bonne heure sur les titres qui sont affiliés à la marque (ils sont aussi éditeur on rappelle) avec du « gameplay encore jamais vu » et du DLC, même si le plus important portera sur une « MÉGA ANNONCE » dont on ne sait encore rien.Soit la team tient un deal qui fera parler, soit nous aurons peut-être un, deux projets encore inconnus et associés à la série ayant été annoncés il y a 2 ans, sans avoir été révélés jusqu'à présent.