[Rumeur] Hogwarts Legacy attendra 2023 [Rumeur] Hogwarts Legacy attendra 2023

Décidément, les fans de Harry Potter doivent user de patience avant l'arrivée du très ambitieux Hogwarts Legacy : quasiment un an après le report de 2021 à 2022, il se pourrait bien que Warner Bros annonce sous peu un nouveau retard pour faire passer le lancement… de 2022 à 2023. Tout simplement.



En source, l'un des chroniqueurs renseignés du podcast UK Sacred Symbol, Colin Moriarty, qui déclare avoir entendu « dans les coulisses » que l'éditeur aurait déjà prévu un nouveau report à cause de problèmes de développement, ce dernier point ayant déjà été mis en avant par les sources du site Comic Book.



On va se dire que même si confirmé, il y aura largement de quoi s'occuper d'ici-là.