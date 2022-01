Dying Light 2 réclamera 500h de votre temps pour être torché à 100%

Cela faisait un petit moment qu'une équipe n'avait pas abordé le cas de la durée de vie comme argument commercial, et Techland choisit donc de remettre le sujet sur le tapis en annonçant que pour torcherà 100 %, il vous faudra « au moins » 500 heures. Quand même.On ignore les détails du calcul, du genre si ce paquet d'heures prend en compte les multiples parties pour voir les conséquences de tous vos choix, mais quoi qu'il en soit, les plus « pressés » auront tout de même 70 à 80 heures de jeu s'ils se limitent aux missions principales et aux plus importantes quêtes annexes.Prévu le 4 février 2022, cette suite a de toute façon de grandes chances d'en proposer davantage sur la longueur quand on se souvient de l'énorme suivi du premier épisode, avec du contenu gratuit/payant étalé sur environ 5 ans.