Charts Japon : le bilan noël & nouvel an

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 22 décembre 2021 au 2 janvier 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et comme chaque année, c'est Nintendo qui remporte largement la mise en combinant les sous de noël et les étrennes du nouvel an, affichant ses million-seller en masse dontet ses plus de 7 millions, ou encorequi tape désormais à plus de 3 millions.Sur le hardware, même si la machine est en léger recul par rapport à 2020 (-500.000 sur l'année), on reste sur une énorme performance vu « l'âge » de la machine, faisant désormais jeu égal sur le total avec la PlayStation 2 et rien ne l'empêchera de gratter 1,5 million de plus pour dépasser la 3DS et intégrer le top 3 des machines les plus vendues de tous les temps au Japon, derrière les monstres DS & GB (plus ou moins 33 millions chacune).Signalons aussi la belle performance de Sony avec 72.000 PlayStation 5 écoulées pour cette période, lui permettant de taper le million sur l'année, et en espérant que les choses vont enfin s'arranger (un peu) coté stocks en 2022.