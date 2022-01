Ubisoft confirme n'avoir aucun plan pour proposer son service Ubi+ sur PlayStation Ubisoft confirme n'avoir aucun plan pour proposer son service Ubi+ sur PlayStation

Comme annoncé précédemment, le service Ubisoft+ sera prochainement déployé sur supports Xbox afin de laisser les intéressés pouvoir payer 14,99€ par mois pour bénéficier de tous les jeux de l'éditeur dès leur lancement sans surcoût, en plus du catalogue déjà disponible (plus d'une centaine).



Interrogé par PushSquare, Ubisoft a souhaité indiquer qu'il n'y avait actuellement aucun plan pour en faire de même sur les deux PlayStation du marché, sans donner davantage d'explication. On peut éventuellement penser à un deal temporaire avec Microsoft, ou plutôt (et surtout) à un possible refus de la part de Sony qui verrait une grosse manne de royalties s'échapper.