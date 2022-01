Gavin Raeburn, co-fondateur de Playground, fait ses valises après 12 ans de service Gavin Raeburn, co-fondateur de Playground, fait ses valises après 12 ans de service

Départ d'importance en ce début d'année du coté des Xbox Game Studios : Gavin Raeburn, directeur et co-fondateur de Playground Games, vient d'annoncer faire ses valises après 12 ans de travail, sans grande explication, Microsoft comme le concerné se contentant des remerciements de routine.



Un véritable pilier de l'industrie qui s'était déjà fait remarquer sur Commodore 64 avec The Equalizer avant d'aller faire son beurre chez Codemasters pour pousser les franchises TOCA, DiRT et GRID. En 2009, l'homme quitte l'éditeur pour cofonder Playground Games, studio rapidement remarqué par Microsoft avec Forza Horizon, et actuellement la résurrection de Fable via un studio spécialement dédié.



Gavin Raeburn laisse sa place à Trevor Williams, ami de toujours et également co-fondateur de la boîte.