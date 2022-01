State of Decay 3 sera bien sous Unreal Engine 5

C'était en rumeur depuis l'été dernier et c'est désormais officiel : Simon Sherr, responsable de tout ce qui touche aux technologies d'animation chez Undead Labs, confirme que le futurpassera bien par l'Unreal Engine 5. Et on peut dire que lui et son équipe ont déjà des compétences pour puisque la team a collaboré avec Epic Games pour la récente démo techniqueOutre le fait de faire profiter de ses talents dans la plupart des Xbox Game Studios (ce qui tombe bien vu que d'autres titres commetourneront sous ce moteur), ce même Simon Sherr indique que Undead Labs va gagner en puissance avec l'ouverture d'un nouveau studio à Orlando, preuve que Microsoft compte pousser l'ambition de ce troisième épisode dont la seule information (outre le teaser ci-dessous) est qu'il exploitera en partie la technologie de photogrammétrie pour les décors.