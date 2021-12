Halo Infinite : pour le multi, les abonnés Game Pass auront bien un petit cadeau chaque mois

La partie multijoueur dea beau être livrée sous la forme d'un F2P, Microsoft se devait néanmoins de profiter d'un tel poids lourd pour promouvoir son service Game Pass, et ça passera donc par des bonus avec la promesse d'un pack gratuit chaque mois pour tous les abonnés.Les choses débuteront le 8 décembre, marquant en passant le lancement de la campagne solo avec le pack « MA40AR » offrant les choses suivantes :- Un skin exclusif pour le fusil MA40- 4 boosts d'xp X2 (désormais valable 1h)- 4 modificateurs de défisDe quoi grinder plus rapidement dans vos Battle Pass, en plus de la récente modification qui permet d'obtenir davantage d'xp pour les 6 premières parties quotidiennes.