[Rumeur] Un nom et un aperçu du nouveau monde pour le quatrième Bioshock

Le nouveau Bioshock a été confirmé depuis un moment et tarde juste à se montrer, mais une vague de leaks tirés d'une présentation interne vient lâcher de potentielles informations à mettre sous le coude en attendant la divulgation officielle.



Donc ce quatrième épisode se nommerait Bioshock Isolation et tournerait finalement sous Unreal Engine 5 au lieu du 4, ce qui de ce coté n'est aucunement étonnant. Plus intéressant, un aperçu du nouvel univers qui offrirait une ville dystopique en deux parties et même trois : l'aspect principal plutôt classique porté par un entrepreneur à succès, et en dessous une ville dans les profondeurs de la Terre, dominée par un dictateur souhaitant pour x raisons mener une guerre contre ceux « au-dessus ». Donc autant dire que la zone intermédiaire est le théâtre d'un joyeux bordel.



Cela confirme donc un point officiel (les offres d'emploi parlait d'un territoire neuf et non un recyclage de Rapture ou Columbia) mais aussi une précédente rumeur qui évoquait un gameplay beaucoup plus vertical.



Toujours selon les mêmes sources, l'annonce aurait lieu au premier trimestre 2022.