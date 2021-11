5 ans après, Kamiya s'excuse plus que jamais pour l'annulation de Scalebound

Considéré comme la probable plus grosse annulation de la Xbox One, le fameuxcontinue de faire parler de lui bientôt 5 ans après l'annonce qui a engendré ici-même(probablement très sages).Et c'est cette fois du coté de la chaîne « Cutscenes » que Hideki Kamiya a pu de nouveau s'exprimer sur le sujet, réaffirmant une nouvelle fois la pleine culpabilité de PlatinumGames et non Microsoft dans l'échec de ce projet.Un titre proche du fantasme selon le créateur qui voulait impérativement pondre un projet au thème fantasy avec les dernières technologies du moment, et surtout un retour au rendu « photoréaliste » (façon de parler hein), pour finalement être confronté à la réalité : un véritable « manque d'expérience » chez Platinum dont les dernières productions tournaient alors au maximum sur Wii U, donc globalement le rendu de la génération précédente (PS3/360).Et quand soudain, on se retrouve face à une machine hautement plus puissante, pas forcément la plus simple à appréhender aussi, avec des features encore jamais exploitées par Platinum (la coop online), le tout sur un moteur certes souple (l'Unreal Engine) mais inconnu jusque là des développeurs, la catastrophe fut inéluctable malgré le soutien et la confiance de Microsoft.Pour aujourd'hui, on ne sait pas mais il y a encore bientôt 2 ans (février 2020), Kamiya continuait d'y croire, parlant d'un jeu dont l'équipe continue d'être amoureux et souhaite si les conditions sont réunies pouvoir relancer la machine, probablement auquel cas aux cotés de Microsoft (qui détient la licence).