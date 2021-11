Avec les sous de Tencent, Playtonic gonfle ses effectifs et confirme un Yooka Laylee 2

On l'a appris plus tôt cette semaine : le géant chinois Tencent qui commence à fourrer son nez partout a lâché quelques billets chez le studio Playtonic pour en acquérir une participation minoritaire, pas assez pour décider de l'avenir du studio (on appelle cela investir quand on a trop d'argent) mais suffisant pour assurer de nouveaux projets chez les anciens de Rare.Car on apprend que Playtonic a maintenant les ressources pour carrément doubler ses effectifs afin d'avoir trois équipes de développement, pour plusieurs projets dont l'un sera tout simplement unPour rappel,, c'est tout simplement un hommage « un peu trop » appuyé aux platformer N64 de Rare, avec les mêmes qualités mais aussi les mêmes défauts qui sont moins pardonnables à notre époque. Le titre a accueilli rapidement un spin-off en simili 2D façon, plutôt réussi d'ailleurs.