Alors que Halo Infinite passe GOLD, un autre chantier en cours chez 343 Industries Alors que Halo Infinite passe GOLD, un autre chantier en cours chez 343 Industries

Jez Corden de Windows Central est venu nous parler de la licence Halo, et pas pour revenir sur Halo Infinite qui est d'ailleurs passé GOLD, assurant sa sortie pour le 8 décembre sans report de dernière minute, mais pour parler avenir.



Car il y a visiblement un avenir en parallèle de Halo Infinite qui est parti pour une longue carrière de suivi, et Corden l'assure selon ses sources proche du dossier : un nouveau projet Halo est en préparation, et ce ne sera visiblement pas un spin-off. Difficile alors de savoir à quoi s'attendre si on écarte les jeux d'un autre genre, donc peut-être un épisode parallèle canonique façon Reach, ou pourquoi pas un projet multi à part façon Warzone. Serait-ce si étonnant ?



Ah et sinon, ce même Jez Corden parle aussi d'un autre projet chez les Xbox Games Studios qui, cette fois, serait un spin-off d'une licence connue, mais pas forcément la plus probable.



Que de mystères...