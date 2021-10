En Espagne aussi, Metroid Dread tape un record pour le retour de la franchise En Espagne aussi, Metroid Dread tape un record pour le retour de la franchise

La firme Gfk vient de déposer un rapport sur l'actuel état du marché espagnol où, on peut le dire, Nintendo joue les dominants en attendant une réaction et des stocks de la part de la concurrence. Car si Sony était considéré comme les patrons jusque là, c'est bien la Switch qui a dominé le marché en 2019, 2020 et (quoi qu'il arrive apparemment désormais) 2021.



La Switch qui a dépassé les 2 millions de ventes au 24 octobre et peut en espérer quelques centaines de milliers de plus d'ici mars 2022, marquant les 5 bougies de la machine. Joli et bien devant tout ce qu'a accompli Microsoft sur ce marché jusqu'à présent (le record reste la 360 et son million), mais néanmoins derrière la performance de la PlayStation 4 et ses 3,4 millions en 5 ans (et 1 mois pour être précis).



Là où Nintendo fait néanmoins très fort, c'est que actuellement en 2021, 6 jeux du top 10 des ventes toutes consoles confondues (en physique) sont des productions pour son hybride avec, sans ordre précis :



- Super Mario 3D World : 150.000 (meilleure vente de l'année en Espagne)

- Animal Crossing : New Horizons

- Mario Kart 8 Deluxe

- The Legend of Zelda : Skyward Sword HD

- Ring Fit Adventure

- Minecraft Switch



Bonus pour la route : avec plus 30.000 ventes (à la date arrêtée du 24 octobre), Metroid Dread est déjà le plus gros succès de l'histoire de la série sur ce territoire.