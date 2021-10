Demon Slayer passe déjà le million

Aniplex et CyberConnect2 ont su profiter de l'extrême popularité de la franchisepour faire de la première adaptation PC/consoles un indéniable succès commercial : l'éditeur annonce avoir écoulé plus d'un million d'unités à travers le monde, et ce en seulement une dizaine de jours.Autant dire qu'on ne s'étonnera pas de voir un jour un deuxième épisode (ne serait-ce que pour couvrir la deuxième saison) et en attendant, ce premier jet accueillera prochainement 6 démons jouables en MAJ gratuites, dont les deux premiers seront proposés dans quelques jours.