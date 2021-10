Jeff Grubb : une petite odeur de Hitman pour le retour prochain de la franchise Splinter Cell Jeff Grubb : une petite odeur de Hitman pour le retour prochain de la franchise Splinter Cell

Après les sources de VGC, c'est au tour de celles de Jeff Grubb d'attester que Ubisoft aurait bien donné son feu vert pour le développement d'un nouveau Splinter Cell pour le monde « PC & consoles ».



Le journaliste de Jeff Grubb indique en effet que quelques semaines avant l'E3 2021, l'éditeur a convié un petit groupe d'élus à jouer à une nouvelle version du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps (attendu en janvier 2021 et aujourd'hui prévu pour un vague 2022)… mais également au prototype d'un nouveau Splinter Cell. Ce dernier ne proposait qu'une sorte de gros didacticiel qui reprenait dans les grandes lignes le gameplay propre à la franchise… mais avec des éléments tirés du reboot de Hitman (2016).



Pourquoi pas et au moins, cela donnerait une évolution intéressante pour la franchise, du moins un peu plus satisfaisante qu'une énième production open-world en jeu à service avec option multi/coop.