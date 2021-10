Monster Hunter World passe les 20 millions Monster Hunter World passe les 20 millions

Il l'a fait et personne ne pouvait y croire à l'annonce : Monster Hunter World vient de passer les 20 millions d'unités écoulées (livraisons physiques et ventes dématérialisées), ce chiffre incluant la « Master Edition » fournie avec l'extension, mais pas les données de l'extension vendue à part.



Un score tout juste incroyable après bientôt 4 ans de carrière, alors qu'on s'attend d'un mois à l'autre à la confirmation d'un nouvel épisode sur les supports de nouvelle génération (ce qui ferait d'ailleurs un bien fou à la PS5 au Japon). En attendant, c'est Monster Hunter Rise qui poursuit son chemin avec 7,5 millions de ventes uniquement sur Switch, mais en attendant l'arrivée d'une version PC en janvier et la grosse extension l'été prochain.