Forza Horizon 5 fait son passage en GOLD

Une fois de plus, Playground Games est parvenu à rendre sa copie dans les temps (en bénéficiant d'ailleurs cette fois d'une plus large période de développement) :vient de passer GOLD, signifiant que rien ne l'empêchera d'être dans la console des intéressés à la date fixée du 9 novembre sur PC, Xbox Series et Xbox One.Gros morceau du Game Pass de fin d'année, ce nouvel épisode nous emmènera cette fois sur le territoire mexicain avec une ambition renouvelée sur un peu tout : rendu graphique, nombre de véhicules, superficie, effets météorologiques, contenu dans la campagne comme en ligne…Encore 3 semaines et c'est bon.