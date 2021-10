Dying Light : en attendant le 2, un patch surprise PS5 & SX en préparation Dying Light : en attendant le 2, un patch surprise PS5 & SX en préparation

On l'a appris il y a tout pile un mois : la presque arlésienne Dying Light 2 loupera le coche de l'année (7 décembre de base) pour finalement attendre février 2022. Mais Techland a visiblement eu une idée pour faire patienter les fans de zombies en annonçant via son compte Twitter préparer un patch PS5/SX pour le premier épisode.



Une bonne nouvelle pour les retardataires puisque la qualité du jeu est actuellement très variable en fonction des supports :



- Uniquement 30FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series S

- 60FPS sur Xbox Series X mais résolution bloqué en 1080p



Un beau final pour un titre vieux de 7 ans, ayant accueilli trois tonnes de MAJ de contenu, une extension, deux nouvelles zones, un mode supplémentaire et le fameux bonus Hellraid.