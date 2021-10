Avec Creed : Rise to Glory, la VR accueille un million-seller de plus

Il aura mis un peu plus de trois ans mais c'est fait :rejoint le club des jeux VR ayant réussi à dépasser le million de ventes, ici en cumulant les résultats sur PSVR, Oculus Rift, Oculus Quest et SteamVR. Une belle réussite pour ce titre reprenant la licence culte, qui aura permis selon les développeurs de faire brûler « plus d'un milliard de calories » aux joueurs.Parmi les autres grands succès de la VR, on trouvera des titres commeou encore, ce dernier restant actuellement le pilier de la réalité virtuelle avec plus de 4 millions de ventes au dernier référencement (février 2021).Le studio Survios quant à lui continuera de miser sur la réalité virtuelle mais avec à chaque fois (quand c'est possible) une option pour jouer sur la télé afin de toucher un plus large public. C'est notamment le cas de leur dernière production en date,(PS5/PS4).