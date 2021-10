Charts UK : retour sur les lancements de Metroid Dread, Far Cry 6 et Alan Wake Remastered Charts UK : retour sur les lancements de Metroid Dread, Far Cry 6 et Alan Wake Remastered

Comme rapporté beaucoup plus tôt dans la journée (cette nuit), Metroid Dread a fait un excellent lancement au Royaume-Uni en étant de loin le meilleur lancement de l'histoire de la franchise sans même inclure les ventes dématérialisées, et GamesIndustry vient nous faire le point sur le reste du classement.



- Far Cry 6 fait un lancement 70 % moins important que le cinquième mais évitons d'en tirer des conclusions hâtives en attendant un rapport officiel d'Ubisoft : sans le dématérialisé, cela ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui.

- Remedy espérait trouver avec Alan Wake Remastered une audience neuve avec pour la première fois une sortie sur les consoles Sony, et on peut dire que l'objectif est atteint : 63 % des ventes sont sur PS5 et 21 % sur PS4 (là encore en oubliant le numérique).

- SEGA s'en sort très bien avec ses petits singes : Super Monkey Ball : Banana Mania fait un lancement deux fois meilleur que Banana Blitz HD, avec sans surprise une large majorité pour la Switch (70%).

- La sortie du modèle OLED de la Switch a offert un léger boost pour les principaux piliers du catalogue.



1. FIFA 22 (=)

2. Far Cry 6 (NEW)

3. Metroid Dread (NEW)

4. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

5. Alan Wake Remastered (NEW)

6. Minecraft Switch (-1)

7. Animal Crossing : New Horizons (=)

8. Super Monkey Ball : Banana Mania (NEW)

9. Super Mario 3D World (+1)

10. GTA V (-1)