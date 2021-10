Charts UK : FIFA 22, évidemment Charts UK : FIFA 22, évidemment

Sans surprise, surtout au Royaume-Uni, FIFA 22 démarre en prenant directement le statut de meilleur lancement de l'année, ce qui n'empêche pas de constater une baisse de 35 % par rapport au précédent cru, lui-même étant en chute de 42 % face à l'année d'avant. La cause n'est aucunement un recul des ventes (ou alors il sera difficile d'en mesurer la portée), juste que depuis 2020, la part du dématérialisé a désormais dépassée celle du physique pour cette franchise.



On notera également que comme beaucoup de titres très grand public, FIFA 22 est l'un des rares jeux en occident a s'être (pour le moment) mieux vendu sur les consoles de l'ancienne génération : 41 % sur PS4, 27 % sur One, 23 % sur PS5, 5 % sur Switch et 4 % sur Xbox Series.



Pendant ce temps :

- Mario Kart 8 Deluxe est en hausse pour la troisième semaine de suite.

- Sonic Colors Ultimate fait plus de la moitié des ventes sur Switch.

- Hot Wheels Unleashed fait en revanche le meilleur sur PS5 (39%).

- Plusieurs titres PS5 sont en boost grâce à un réa-stock de machine : +165 % pour Miles Morales, +134 % pour Ghost of Tsushima : Director's Cut et +321 % pour Ratchet & Clank : Rift Apart.

- Enfin, Deathloop s'en sort relativement bien pour sa deuxième semaine avec une chute de seulement 41 % (12e).



1. FIFA 22 (NEW)

2. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

3. Sonic Colors Ultimate (NEW)

4. Hot Wheels Unleashed (NEW)

5. Minecraft Switch (-3)

6. Spider-Man : Miles Morales (+3)

7. Animal Crossing : New Horizons (-4)

8. F1 2021 (=)

9. GTA V (-3)

10. Super Mario 3D World (-3)