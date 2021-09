Charts UK : Deathloop se place en tête Charts UK : Deathloop se place en tête

Pour son dernier rapport, l'institut Chart-Track indique que Deathloop s'est offert la première place du classement UK pour sa semaine du lancement, ce qui n'était pas bien difficile faute de concurrence mais entre un parc encore réduit de consoles new gen, l'absence de données numériques et tout simplement le fait qu'on ne parle ici que de la version PS5, la performance reste notable.



Pour les autres infos, un réa-stock de PS5 (justement) a permis une augmentation de quelques piliers de la machine, boost qui s'est également fait ressentir coté Switch (dans une moindre mesure) grâce à sa légère baisse de prix sur les territoires européens.



1. Deathloop (NEW)

2. Spider-Man : Miles Morales (+9)

3. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

4. Ratchet & Clank : Rift Apart (Retour)

5. Minecraft Switch (=)

6. Ghost of Tsushima : Director's Cut (+13)

7. Animal Crossing : New Horizons (=)

8. WarioWare : Get it Together (-7)

9. F1 2021 (-1)

10. NBA 2K22 (-7)