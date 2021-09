Twisted Metal PS5 : la rumeur s'intensifie

La rumeur d'un retour decommence à enfler de part et d'autres. Les choses avaient déjà commencé le mois dernier avec DualShockers qui annonçait un retour de cette ancienne franchise de David Jaffe pour 2023 au mieux, et c'est maintenant coup sur coup Jeff Grubb et les très renseignés sites VGC & Gematsu qui affirment tous selon leurs sources que nous reverrons prochainement cette espèce de versus arena en véhicules et ses personnages un peu timbrés.Et comme nous le disions le mois dernier, une résurrection ne serait pas surprenante quand PlayStation Productions lui-même compte officiellement relancer la série avec une série TV signée par le producteur de Cobra Kai.