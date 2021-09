[LEAK] Alan Wake Remastered sera annoncé cette semaine, et a déjà une date de sortie [LEAK] Alan Wake Remastered sera annoncé cette semaine, et a déjà une date de sortie

Petit secret de polichinelle vu son apparition directe dans le code source de l'Epic Games Store, Alan Wake Remastered devrait être annoncé cette semaine selon l'insider Daniel Ahmad et a d'ailleurs fuité directement sur la version taïwanaise de Rakuten (Priceminister) avec directement les jaquettes et la date de sortie : le 5 octobre.



Sont concernés le PC bien évidemment mais aussi les supports PlayStation/Xbox en cross-gen via le label Epic Games Publishing, avec donc une rehausse graphique via le moteur de Control, du Ray Tracing sauf sur old-gen et peut-être même la possibilité d'une version Switch mais uniquement en Cloud comme le précité.



On notera enfin que ce label spécial d'Epic Games doit publier un deuxième projet plus massif de Remedy… qui selon divers bruits de couloirs seraient Alan Wake 2. Et ce serait beau.