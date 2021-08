Charts Japon : Ghost of Tsushima fait son retour, pendant que la Xbox Series surprend

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 16 au 22 août 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Sur le territoire menée d'une main de fer par la Switch (très proche des 21 millions en passant),a joué des coudes pour se placer dans le classement, aussi bien sur PS5 que PS4, permettant de dire qu'il s'agit techniquement de la meilleure vente de la semaine dernière. Pas difficile en même temps.Du coté des ventes hardwares, notons que la PS5 repasse au-dessus des 10.000, tandis que l'exploit revient à la Xbox Series : avec 5.872 ventes, elle fait son meilleur score depuis sa période de lancement, prouvant que la machine commence bien à faire son « petit » trou depuis quelques semaines au Japon. Merci les influenceurs locaux, et faute de pouvoir bomber le torse sur l'archipel, Microsoft peut avoir espoir de dépasser les 110.000 LTD d'ici la fin de l'année, permettant à sa New Gen de dépasser le total de la One en seulement 1 an.