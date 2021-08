Oh, une nouvelle édition de TESV Skyrim Oh, une nouvelle édition de TESV Skyrim

Pour Bethesda, il reste plusieurs milliards d'êtres humains qui n'ont pas encore touché à The Elder Scrolls V : Skyrim donc pourquoi ne pas en annoncer deux nouvelles éditions ? Hein ? C'est donc ainsi que sortira le 11 novembre The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition mais également un remaster de la Special Edition, et on va expliquer.



Donc en fait, la Skyrim Anniversary Edition sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One, et aura comme unique bonus néanmoins de taille : 500 nouveaux éléments tirés du Creation Club (donc normalement payants). Il y a un peu de tout (donjons, boss, armes, sorts…) mais en attendant que Bethesda souhaite donner des détails, notez que les possesseurs de la Special Edition auront tout de même droit à trois éléments du Création Club : la pêche, le mode survie et un pack de quêtes.



Ce qu'il faut savoir en revanche concernant la version remasterisée PS5/SX de la Special Edition, c'est qu'elle sera accessible en upgrade gratuite pour les possesseurs des éditions PS4/One MAIS que vous n'aurez que le boost technique (dont nous n'avons là encore aucun détail). Si vous voulez les 500 éléments du Creation Club, ce sera une upgrade payante, à un prix encore non spécifié.



Qui parie maintenant que nous aurons cette Anniversary Edition sur Switch 2 avant même une présentation de The Elder Scrolls VI ?