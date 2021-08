Cyberpunk 2077 : la mise à jour 1.3 est disponible, accompagnée de ses (petits) DLC

CD Projekt a commencé à déployer depuis quelques minutes la MAJ 1.3 desur la totalité des supports concernés (donc PC, PS4, One et Stadia), avec tout d'abord l'intégration de contenu supplémentaire qui pour l'heure ne changeront absolument rien à la durée de vie puisqu'il faudra se contenter dans un premier temps des choses suivantes :- Possibilité de changer l'apparence de Johnny Silverhand- Un nouveau blouson- Une nouvelle veste- Une voitureLa MAJ déploie bien évidemment ces nombreuses améliorations de conforts ainsi qu'une brouette de correctifs dont vous pouvez retrouver l'intégralité, avant que l'on retourne patienter vers la suite du programme avec :- D'autres MAJ et DLC gratuits à venir- L'upgrade PS5/SX avant la toute fin d'année- Les extensions (payantes)- Sans oublier le projet multi autour de la franchise, qui sera un jeu à part entière