Halo Infinite pèsera près de 100Go (Xbox Series) Halo Infinite pèsera près de 100Go (Xbox Series)

Alors même que l'on en attend encore la date de sortie, et il serait peut-être temps de parler sur ce sujet puisque nous sommes déjà en août, Halo Infinite voit son « poids » fuiter sur la toile par le biais d'une simple capture d'écran révélant une information avant l'heure, et ce sera donc près de 100Go qui viendront bouffer une partie de votre disque dur, ou plus précisément 97,24Go.



Et attention, on peut aller jusqu'à parler d'une taille « minimum » car outre le fait que ce genre de titre sera amené à évoluer et donc à éventuellement gonfler en taille (sauf par le miracle d'optimisation qui arrive de temps à autre), absolument rien ne dit si ce poids concerne uniquement la campagne, uniquement le multi, ou vraiment les deux, vu que l'on rappelle que ces deux parties auront leur propre launcher et pour cause : le multi sera livré à tous en format F2P.



Notez également que ce poids concerne les versions Xbox Series, et il fort probable qu'il sera légèrement moindre pour ceux qui tournent encore sur Xbox One (quel que soit le modèle), mais dans tous les cas, vu le principe de suivi et les MAJ qui vont avec, ayons une pensée pour ceux qui n'ont toujours pas la fibre.