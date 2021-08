Charts Steam : Back 4 Blood attire du monde Charts Steam : Back 4 Blood attire du monde

Comme chaque semaine, Valve nous fait état des dix plus gros succès de sa plate-forme Steam en terme de ventes, cela incluant d'ailleurs les précommandes (payées) et on remarquera que le grand gagnant de la semaine est donc Back 4 Blood qui en dépit de retours assez mitigés (mais d'un beau pic de 98.000 joueurs en simultané) est donc celui qui a rapporté le plus d'argent cette semaine par ses réservations.



Il est suivi par The Ascent qui grimpe d'ailleurs d'une place, et on trouvera également dans le lot l'increvable GTA V, le retour de It Takes Two, une chute des réservations de New World qui de toute façon a ENCORE été reporté, mais aussi le retour surprise de Grounded, l'un des titres qui prouvent que sa présence dans le Game Pass coté MS Store n'empêche pas un succès coté Steam.



1. Back 4 Blood (précommandes)

2. The Ascent (+1)

3. Tribes of Midgard (+1)

4. Valve Index VR Kit (+2)

5. GTA V : Premium Edition (+2)

6. It Takes Two (Retour)

7. New World : Standard Edition (précommandes, -6)

8. New World : Deluxe Edition (précommande, -6)

9. Grounded (Retour)

10. COD Black Ops III (Retour)