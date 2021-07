Vente de NetherRealm et TT Games : la Warner dément de suite les rumeurs Vente de NetherRealm et TT Games : la Warner dément de suite les rumeurs

Petite rumeur du week-end mais il ne sera pas utile d'attendre jusqu'à lundi pour obtenir un démenti pleinement officiel : l'un des représentants de Warner Bros a directement contacté le site TheGamer pour affirmer ouvertement que non, ni NetherRealm Studios, ni Traveler's Tales étaient sur le point d'être vendu, et que tous deux « continueront de faire partie de Warner Bros. Games », et donc inclus dans la fusion Warner Media Discovery.



La rumeur a émergé depuis Jez Corden de Windows Central, affirmant que les deux studios n'entraient plus dans le « cadre » de l'avenir de l'éditeur, et qu'une vente était possible, en mettant d'ailleurs en argument (certes censé) que la récente fusion des branches Warner avaient pour but d'obtenir un équilibre budgétaire pour les différentes licences aussi bien sur la scène JV que le cinéma. Problème, le film Mortal Kombat n'aurait pas fait une aussi bonne performance que prévu (malgré un bon démarrage aux USA) et pire encore pour le deuxième film LEGO La Grande Aventure qui est un relatif échec avec deux fois moins de revenus que le premier (sans parler du coût d'exploitation de la licence LEGO dans son ensemble).



Mais toutes les sources ne sont pas toujours bonnes visiblement et à moins d'une surprise, Warner Bros continuera d'être le mécène de Traveler's Tales pour son LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (qui n'a toujours pas de date) tandis que NetherRealm planche aujourd'hui sur on ne sait encore quoi, donc probablement Injustice 3 selon la logique, ou un projet Marvel selon quelques bruits de couloirs.