EA Play Live : ni Dragon Age, ni Mass Effect

Bioware travaille actuellement sur le prochain Dragon Age, mais également la toute nouvelle entrée de la saga Mass Effect. Pour cette dernière, on sait qu'on va patienter encore quelques années mais pour le quatrième chapitre de Dragon Age, l'heure semblait la bonne puisque le projet a quand même été officialisé il y a bientôt trois ans (lors des Game Awards 2018).



Et en fait non. Le studio vient tout juste de confirmer via Twitter que ni Dragon Age ni Mass Effect ne seront présents pour l'EA Play Live du 22 juillet.



Voilà. Bonne soirée.