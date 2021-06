Control va avoir une suite plus ambitieuse, mais aussi un spin-off multi (coop à 4) Control va avoir une suite plus ambitieuse, mais aussi un spin-off multi (coop à 4)

Remedy, c'est aujourd'hui quatre équipes dont une qui s'occupe de la campagne solo de CrossFireX, une qui gère son partenariat avec Epic pour deux projets encore inconnus, et encore les deux dernières teams : celle de Control et l'une baptisé Vanguard. Et sachez qu'on sait maintenant à quoi s'attendre pour ces deux-là.



Car dans les deux cas, on va parler de la licence Control, toujours en partenariat avec 505 Games bien content de signer un nouveau contrat après le succès du premier épisode (plus de deux millions de ventes).



Concrètement :



- La Team « Vanguard » va s'occuper d'un projet multijoueur et plus précisément de la coopération à quatre joueurs, toujours sous le moteur Northlight.

- Ce sera bien un spin-off dans l'univers de Control, pour l'heure au nom de code « Project Condor », et les supports annoncés sont uniquement le PC, la PlayStation 5 et les Xbox Series.

- Remedy tient à rassurer que pour leur première véritable expérience multi, ils garderont l'ADN du studio avec une certaine importance dans le développement de l'univers et la narration.



- La Team « Control » va elle tout simplement travailler sur une suite avec davantage de budget, mais il faudra attendre pour en savoir davantage.