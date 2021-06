Pete Hines : The Elder Scrolls VI en est toujours au stade de la ''conception'' Pete Hines : The Elder Scrolls VI en est toujours au stade de la ''conception''

Ce n'est toujours pas demain la veille que nous verrons The Elder Scrolls VI, et le boss de Bethesda n'avait donc pas menti en déclarant il y a un an qu'il faudra « encore des années » avant de découvrir enfin en détails la suite de l'ultra populaire (et ultra exploité) Skyrim.



Mais le travail avance et c'est à l'occasion d'une nouvelle interview accordée à The Telegraph que ce même Pete Hines a fait savoir que si Starfield et The Elder Scrolls VI partageront tous deux le nouveau moteur Creation Engine 2, les chantiers sont déjà en train de s'entremêler et chaque chose progresse en simultané, avec déjà l'assurance que TESVI bénéficiera (et c'est logique) d'une évolution encore plus notable que le RPG spatial sur le plan technologique et l'exploitation des outils.



Plus concrètement, on sait donc que The Elder Scrolls VI en est encore au stade de la « conception », donc plus ou moins la pré-production et si l'on se doute que les bases du scénario sont là, et surtout la zone qui sera choisie au cœur de Tamriel, tout reste encore à faire, notamment du coté des « vérifications technologiques ».



Nous pourrons au moins patienter avec Starfield, du moins à partir de novembre 2022, et on en vient à se demander si cette génération aura à ce rythme droit aux honneurs d'un Fallout 5 tant le suivi de Fallout 76 reste très actif, et qu'en matière d'univers post-apo x humour, Obsidian saura donner le change avec The Outer Worlds 2. Du moins quand il sera prêt.