Seiken Densetsu : du mobile et un anime... en attendant un nouvel épisode sur consoles

Comme attendu et alors quesortait cette semaine sur PC et consoles, Square Enix a tenu un Live Stream d'environ 2h pour fêter les 30 ans de la franchise, avec donc quelques annonces, mais dont le meilleur nous invitera à patienter sagement encore quelques temps.Donc en résumé :(trailer ci-dessous), nouveau spin-off à l'attention du mobile, sous forme d'un action-RPG qui réunira tous les grands personnages de la série et qui arrivera courant 2022 sur iOS/Android, avec déjà prévision d'une localisation en occident.- Retour de, mais cette fois sur mobile (l'équivalent de 25€) avec gameplay refait pour l'occasion : prévu le 15 juillet uniquement au Japon pour le moment.- Un anime(avec Warner Bros Japan), sans date pour le moment.- Et donc le meilleur pour la fin : un VRAI épisode inédit, à destination des consoles, mais il reste « encore un long chemin à parcourir en matière de développement ». Comme bien souvent avec des projets Square Enix qu'on attend vivement mais dont on ignore le jour où l'on en verra la couleur (...)