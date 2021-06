Redfall : en chantier depuis l'été 2017

Annonce surprise de la conférence Microsoft du dernier E3,est la nouvelle licence de Arkane Austin, donc la branche derrièreet, et on apprend aujourd'hui comme petite anecdote néanmoins notable sur l'importance du développement : le profil LinkdIn d'un des principaux designers a été mis à jour pour nous révéler que le chantier a débuté en août 2017, soit juste après son travail surdu coté de Machine Games.Si la date de sortie souhaitée est maintenue (été 2022 sur PC et Xbox Series), cela nous donnerait donc cinq bonnes années de développement pour cette nouvelle licence dont on attend encore du gameplay concret même si les enjeux sont connus : du FPS en coopération et en monde ouvert, face à des hordes de vampires suffisamment bien organisées.