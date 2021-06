GreedFall : upgrade New Gen et extension datées GreedFall : upgrade New Gen et extension datées

Plus belle réussite commerciale des français de Spiders (le cap du million a été franchi depuis un moment), le RPG Greedfall va faire son petit retour le 30 juin avec tout d'abord l'upgrade gratuite PlayStation 5 & Xbox Series qui garantira une rehausse visuelle, de la 4K, des temps de chargement réduits et du 60FPS (en mode performance).



Le même jour sortira une extension nommée « La Conspiration des De Vespe » avec sa zone inédite et ses nouveaux ennemis. L'extension sera payante mais pour les retardataires, vous pourrez opter (là encore le 30 juin) pour une édition GOLD incluant la totale.