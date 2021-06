Baldur's Gate III bascule aussi en 2022

Il était censé sortir d'ici la fin d'année non sans un premier report préalable mais Larian Studios avait déjà laissé entendre le risque d'un maintien du chantier pour une période encore plus longue, et c'est officiellement confirmé : le fondateur du studio annonce que quoi qu'il arrive désormais,ne pourra sortir en 2021, l'équipe étant au charbon pour que le jeu soit désormais prêt « pour l'année prochaine ».D'ici là, l'accès anticipé se poursuit (et ce depuis octobre 2020) avec des MAJ régulière dont l'ajout de la classe Druide en février, et on apprend d'ailleurs qu'une grosse update arrivera très bientôt, sans nouveau contenu cette fois (ou pas trop) mais davantage dédié aux retours de la communauté autant sur l'équilibrage, les correctifs et des modifications au niveau du gameplay.Patience donc, en rappelant que pour le moment et malgré les nouvelles habitudes de Larian, seuls les supports PC & Mac sont concernés par ce grand retour, même si l'on se doute que rien n'empêchera les consoleux d'y goûter un jour ou l'autre.