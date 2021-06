Charts US : bon départ pour RE Village Charts US : bon départ pour RE Village

Autre point charts de plus grande importance puisqu'on va cette fois s'attarder sur le bilan du mois de mai coté USA, où c'est bien évidemment Resident Evil Village qui prend la première place en devenant de suite le deuxième meilleure représentant des ventes de l'année en cours, sans que l'on sache encore son statut par rapport aux autres épisodes de la série (pas d'indications fournis par NPD, pour l'instant).



On remarquera également que Mass Effect : Edition Légendaire vient prouver que les fans sont toujours au rendez-vous (mais autant être patients d'ici le prochain), ou encore le maintien dans le classement de titres pourtant censé être un peu plus confidentiel comme Returnal et It Takes Two.



Biomutant semble en revanche faire un flop, même s'il n'a que 5 petits jours au compteur, de même que la réédition Switch de Miitopia.



Enfin, rapide mot sur le hardware (pas de chiffres) : la Switch reste première pour le 30e mois de suite sur ce territoire. Voilà.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE MAI 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. Resident Evil Village

2. Mass Effect : Edition Légendaire

3. MLB The Show 21

4. COD Black Ops : Cold War

5. New Pokémon Snap

6. Mortal Kombat 11

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Returnal

9. Animal Crossing : New Horizons

10. Minecraft



11. COD Modern Warfare

12. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

13. Super Mario 3D World

14. Super Smash Bros Ultimate

15. It Takes Two

16. Biomutant

17. Assassin's Creed Valhalla

18. Monster Hunter Rise

19. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

20. Pokémon Epée & Bouclier





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. COD Black Ops : Cold War

2. Resident Evil Village

3. MLB The Show 21

4. Super Mario 3D World

5. Monster Hunter Rise

6. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

7. Outriders

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Assassin's Creed Valhalla

10. Minecraft