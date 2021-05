Bloodstained 2 : 505 Games efface finalement les traces de son ''annonce'' Bloodstained 2 : 505 Games efface finalement les traces de son ''annonce''

505 Games se serait-il légèrement emmêlé les pinceaux dans sa présentation faite aux investisseurs en fin de semaine dernière ? Car pour rappel, c'est via un simple document que l'éditeur a officialisé à demi-mot le développement d'une suite pour l'excellent Bloodstained : Ritual of the Night, sans véritable communiqué ni la poindre paillette du genre un logo, un teaser…



Après tout chacun procède comme il veut niveau communication, surtout à notre époque, mais on peut néanmoins s'interroger s'il n'y a pas eu précipitation ou possible mésentente en découvrant aujourd'hui que ce même 505 Games a proposé sur son site officiel une nouvelle version du rapport… où est purement et simplement supprimé toute mention d'une possible suite. Circulez y a rien à voir. Pour l'instant.



En passant, le document en question confirme que :



- La licence Assetto Corsa va avoir une suite avant 2024.

- Death Stranding n'a pour l'heure rempli que la moitié de ses objectifs de vente sur PC.

- Le très attirant Eiyuden Chronicle (suite spirituelle de Suikoden) ne sortira pas en octobre 2022 comme prévu. Rien de surprenant pour un projet Kickstarter, encore plus quand l'équipe parle d'une rehausse d'ambition.